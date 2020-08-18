نائب يحسم الجدال حول “تغيير مدراء ديالى” ممن امضوا 4 سنوات في مناصبهم

2020/08/18 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حسم النائب احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، الجدال حول تغير مدراء الدوائر في دياللا ممن امضوا 4 سنوات في مناصبهم.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،انه” لاتوجد اي بوادر بالوقت الحالي لتغير مدراء الدوائر في ديالى ممن امضوا 4 سنوات في مناصبهم واكثر مؤكدا بان الفترة القادمة ستشهد تنسيق مه المحافظ نافيا ان يكون […]

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