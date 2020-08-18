أول تعليق من وزارة الصحة بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ دخول الوباء

2020/08/18 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادفي اول تعليق من وزارة الصحة بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ دخول العراق في مرحلة تفشي فيروس كورونا، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر انه سبب زيادة عدد الإصابات هو عدم الالتزام باجراءات الوقاية من لبس الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وبين البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "90% من الحالات الجديدة المسجلة تكون ما بين خفيفة الى متوسطة وتتماثل للشفاء سريعاً"، مشيرا الى ان "اغلب الوفيات تحدث بسبب التأخر في الحضور للمستشفيات او استخدام علاجات غير مصروفة من وزارة الصحة".وتابع "نؤكد على المواطنين وجوب الالتزام بالوقاية في شهر محرم وسماع وتطبيق ما وجهت به المرجعية".واشار الى ان "كورونا مرض تنفسي ومن الطبيعي زيادة الطلب على الاوكسجين والصحة توفره عبر وزارة الصناعة او القطاع الخاص او الاستيراد".ومضى قائلاً ان "سبب زيادة عدد الإصابات هو عدم الالتزام باجراءات الوقاية من لبس الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي وايضاَ زيادة عدد الفحوصات يومياً بعد وصولها الى 20 الف فحص

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 حالة وفاة و4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة تعد الأعلى منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، انها فحصت (20772) نموذج في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1325103.

كما اعلنت الوزارة تسجيل 2895 حالة شفاء في البلاد، ومنذ تفشي الفيروس بلغ مجموع حالات الشفاء 131840 (نسبة الشفاء 71.4 %)، ومجموع الإصابات 184709، وعدد الراقدين الكلي 46833، والراقدين في العناية المركزة 574، ومجموع الوفيات 6036.

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