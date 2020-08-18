بالوثيقة.. الغانمي يعين مديرا لمكتبه

2020/08/18 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بتكليف اللواء عبد الخالق بدري مديرا لمكتبه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة موقعة من الوزير عثمان الغانمي، تضمن أمرا إداريا بنقل اللواء عبد الخالق بدري من دائرة التفتيش الإداري والمهني إلى مكتب الوزير بمنصب مدير المكتب.

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