اقليم كردستان يسجل 26 حالة وفاة و 618 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/18 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (18 آب 2020) تسجيل 618 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 214 في أربيل، و91 في السليمانية، و25 في كرميان، و92 في رابرين، و153 في دهوك، و43 في حلبجة".

واضاف "أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 283 حالة، موزعة على أربيل 124، وكرميان 34، ورابرين 36، وحلبجة 23، ودهوك 66".

في حين بلغت الوفيات الجديدة وفق البيان 26، بواقع 11 في أربيل، و9 في السليمانية، و4 في كرميان، و2 في رابرين.

وارتفع عدد الإصابات الكلية في إقليم كردستان، منذ انتشار الفيروس إلى 22278 إصابة، وحالات الشفاء إلى 12807، بينما أصبح عدد الوفيات 803 حالة وفاة.

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