اقليم كوردستان يسجل 26 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/18 | 21:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت سلطات اقليم كوردستان اجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

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