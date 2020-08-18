2020/08/18 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونسكو تدعو وزارة التعليم العراقية الى تحميل المحاضرات الجامعية الكترونياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو تدعو وزارة التعليم العراقية الى تحميل المحاضرات الجامعية الكترونياً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو تدعو وزارة التعليم العراقية الى تحميل المحاضرات الجامعية الكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).