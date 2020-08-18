كردستان: اعداد الاصابات الجديدة بكورونا ” 3 اضعاف” حالات الشفاء !

2020/08/18 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.3605 عدد ‏الفحوصات 1426 اربيل 543 سليمانية،134كرميان،620رابرين 822 دهوك 60 حلبجة ———————— 618 اصابة جديده بفيروس كورونا 214 اربيل 91 سليمانية ،25كرميان،92رابرين 153 دهوك 43 حلبجة ———— 283 شفاء 124 اربيل 34 كرميان 36 رابرين 66 دهوك […]

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