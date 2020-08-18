ستنفذ في المرحلة المقبلة… ملفات وعقود استثمارية سيوقعها العراق مع عدة شركات امريكية

2020/08/18 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تحدث تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) الاميركية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الأمور الاقتصادية التي تتضمنها زيارة الوفد العراقي الى واشنطن.ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين عراقيين أن شركة شيفرون الأميركية (Chevron Corporation) تجري محادثات للاستثمار في حقل نفط كبير بجنوب العراق، مشيرة الى أن المحادثات تأتي في […]

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