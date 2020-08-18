الصحة العالمية تحدد الفئة العمرية المتهمة بنشر عدوى كورونا

2020/08/18 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تاكيشي كاساي، أن المصابين بعدوى فيروس كورونا من الشباب ومتوسطي العمر يشكلون مصدرا لتفشي وانتشار مرض كوفيد-19 بشكل متزايد يدعو للقلق.وعبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد ومرض “كوفيد-19” الناتج عنه بفعل مصابين بالعدوى ممن هم في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من …

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