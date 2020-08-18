عند التسوية.. اسعار المعدن الاصفر ترتفع عالميا بنحو 14 دولاراً

2020/08/18 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 14 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل المعدن الأصفر المكاسب أعلى 2000 دولار للأوقية.وتلقى المعدن الدعم من ضعف العملة الأمريكية وسط انتظار المستثمرين إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماع السياسة النقدية الأخير غداً الأربعاء.وتعزز تدابير التحفيز العالمية الهائلة لمكافحة وباء “كوفيد-19″، مخاوف […]

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