الهيئة: موانئ أم قصر تحقق إيرادات تجاوزت 4 مليارات دينار خلال يوم واحد

2020/08/18 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعظيم وتعزيز موارد الدولة وتطبيق برنامجه الحكومي ومسيرته الاصلاحية لتخطي الأزمتين المالية والاقتصادية الراهنة تؤتي أكلها.

حيث أعلنت هيئة المنافذ في بيان، تحقيق إيرادات لخزينة الدولة في منافذ موانئ أم قصر بمحافظة البصرة بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار عراقي خلال يوم واحد فقط، وهو ما تم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في الموانئ.

وأشار البيان الى أن الإيرادات المتحققة جاءت عن قيمة المبالغ التي تم استيفائها من المراكز الكمركية، وكذلك التي تم استحصالها من الوحدات الضريبية، مبينا أن هذا التصاعد في الإيرادات جاء نتيجة لممارسة الهيئة واجباتها بتخطيط ومهنية عالية وفق ما نصت عليه القوانين في أحكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة فيها.

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