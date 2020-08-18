عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا

2020/08/18 | 21:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين لن يسمحوا لأحد بأن يتكلم باسم القضية الفلسطينية، معتبرا أن القدس أضحت منسية بعيدة عن الذاكرة العربية.وأضاف الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة المنعقد في مدينة رام الله: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ونحن من يوقع عن القضية الفلسطينية ولا […]

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