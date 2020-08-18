نائب .. الكعبي يطالب الحكومة الى تحمل المسؤولية القانونية تجاه الشعب، ويؤكد: على كردستان تسليم عائداتها لبغداد

2020/08/18 | 21:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، مجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة، فيما دعا حكومة اقليم كردستان لإنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، معتبرا ان هذا الملف يُلقي بأعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد...

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