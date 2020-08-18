 التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الكرخ

2020/08/18 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم.وذكرت الدائرة في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم …

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