2020/08/18 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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