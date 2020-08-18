سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

2020/08/18 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت خلية الاعلام الأمني عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية ان الصاروخ لم يتسبب بخسائر تذكر، منوهة الى أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار .من جانبها ذكرت مصادر اعلامية ان الصاروخ استهدف القوات الامريكية في قاعدة فكتوريا بالقرب من المطار.ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات […]

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