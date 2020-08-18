المالية النيابية: كورونا سببت “شللاً اقتصاديا” في العراق

2020/08/18 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الثلاثاء، بان كورونا سببت شلل اقتصادي في العراق.وقال كوجر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “كورونا منذ تسجيل اولى الاصابات في العراق بدات تداعياتها السلبية تؤثر في القطاع الاقتصادي بقوة لدرجة سببت شلل ليس في البلاد فحسب بل منطقة الشرق الاوسط وانتقلت الى بقية الاسواق […]

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