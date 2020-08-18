المالية النيابية: كورونا سببت “شللاً اقتصاديا” في العراق


المالية النيابية: كورونا سببت “شللاً اقتصاديا” في العراق
2020/08/18 | 21:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الثلاثاء، بان كورونا سببت شلل اقتصادي في العراق.

وقال كوجر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “كورونا منذ تسجيل اولى الاصابات في العراق بدات تداعياتها السلبية تؤثر في القطاع الاقتصادي بقوة لدرجة  سببت شلل ليس في البلاد فحسب بل منطقة الشرق الاوسط وانتقلت الى بقية الاسواق […]

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