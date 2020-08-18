مسؤولون صحيون:  بعض الكمامات لا تحمي من كورونا

2020/08/18 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر مسؤولو الصحة من أن بعض أقنعة الوجه، التي يمكن التنفس من خلالها، لا تفعل الكثير للحماية من انتشار فيروس كورونا.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، في دليل جديد لارتداء الأقنعة، إن أغطية الوجه ذات الصمامات أو فتحات التنفس – التي يرتديها عمال البناء إلى حد كبير في أوقات ما قبل الجائحة – […]

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