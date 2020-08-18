هجوم صاروخي على مطار بغداد.. الخلية تكشف التفاصيل

2020/08/18 | 22:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حسابات مرتبطة بفصائل مسلحة إن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية

الترا عراق - فريق التحرير

تعرض مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، إلى قصف صاروخي جديد أطلقه فصيل مسلح نحو قاعدة للقوات الأمريكية.

وأفادت مجاميع إعلامية تابعة لفصائل مسلحة، 18 آب/أغسطس، أن "هجومًا صاروخيًا استهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد، والتي تضم قوات أمريكية".

وبينت، أن "أعمدة الدخان قد تصاعدت من الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة فكتوريا".

من جانبها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "صاروخًا من نوع كاتيوشا قد سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وأضاف البيان، أن "الصاروخ أطلق مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار".

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