تحذير من البنك المركزي: لا تكنزوا الأموال في البيوت

2020/08/18 | 22:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا البنك المركزي العراقي، المواطنين إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة، أثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من الاكتناز في المنازل.

وذكر البنك في بيان، الثلاثاء 18 آب/أغسطس، إنه "يسعى من خلال ذلك إلى الحفاظ على الكتلة النقدية للمواطنين، وتجنب حالات السرقة والاحتيال، وترويج العملات النقدية المزيفة".

وشدد بيان البنك، على ضرورة "التقليل من التبادل التجاري بالعملات الورقية التي أثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات والبكتريا خصوصًا وأن البلد يمر بأزمة انتشار فايروس كورونا".

وأوضح البيان، أن "البنك المركزي يتبنى آليات انتشار الشمول المالي في العراق الذي يعزز الثقافة المصرفية والتحول إلى التبادل النقدي بواسطة التعاملات المصرفية ذات التقنيات الحديثة وبكافة أشكالها".

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