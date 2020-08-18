العراق.. سقوط صاروخ على مطار بغداد

2020/08/18 | 22:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخ على مطار بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلنه الجيش العراقي.وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني: "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقه كان

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