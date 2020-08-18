الاعلام الامني يعلن عن سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/08/18 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر”.واشارت الى ان “اطلاق الصاروخ تبين انه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار”.

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