عضو بكتلة صادقون: القوانين التي تشرع في البرلمان ’’حدها للموصل’’ .. ندعم انفصال اقليم كردستان

2020/08/18 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، الثلاثاء (18 آب 2020)، أن الحكومة العراقية تتعامل مع أقليم كردستان كما تتعامل مع دولة أخرى، مبينا أن أعباء كردستان كبيرة على العراق.

وقال عواد في مقابلة مع برنامج أو ادنى الذي يقدمه سامر جواد على شاشة قناة اسيا وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بالاتفاق مع اربيل بعيد عن الواقع والغاية بمضمونه عبارة عن مبررات لتسليم الإقليم تلك الأموال وهذا خلاف رغبة الشارع العراقي".

وأضاف، أن "نفط كردستان كان يفترض ان يسلم من أيام حكومة عادل عبدالمهدي، ولم تصل فترة شهر العسل تلك الى اتفاقات، ويبدو انها مستمرة مع حكومة الكاظمي"، مبينا أن "مشكلة بغداد واربيل لا تتعلق بالأشخاص بل تتعلق بمنهج التعامل الذي تتبعه كردستان مع الحكومة المركزية".

وبين عواد أن "موازنة 2019 اشترطت على أربيل تسليم 250 الف برميل يوميا على الأقل"، موضحا أن "هناك عقلية تسلطية في إدارة حكومة الإقليم، واستغلال لظروف العراق سواء تظاهرات او أزمات سياسية".

ولفت عواد الى أن "أعباء كردستان كبيرة على العراق، وتصل الأعباء الى المساس بهيبة الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "الحكومة العراقية تتعامل مع كردستان كما تتعامل مع دولة أخرى".

واشار الى ان "القوانين التي تشرع في مجلس النواب حدها للموصل أتمنى الانفصال لكردستان فهو الافضل للعراق" حسب رأيه.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اعلن السبت الماضي، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقي إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين.

وقال في بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار".

وأضاف: "أشرنا معا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في الإقليم".

وتابع: "تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقي كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات".

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