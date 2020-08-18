الاعلام الامني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي

2020/08/18 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكدت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن قصف صاروخي استهدف محيط مطار بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وتابعت "وقد تبين أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار ".

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بغداد اليوم - بغداد

افادت مصادر اعلامية بسقوط صاروخين على قاعدة اميركية في بغداد.

وقالت المصادر ان " قاعدة فاكتوري بمطار بغداد استهدفت بصاروخي كاتيوشا مساء اليوم" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وافادت مصادر اعلامية قبل قليل، بسقوط صاروخ

بغداد اليوم _ نينوى

أصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، الثلاثاء، بيانا تحدث عن سبب محاولة انتحار امرأة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قائد شرطة المحافظة العميد ليث الحمداني، و

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان امرأة اقدمت على حرق نفسها امام مبنى محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "امرأة احرقت نفسها امام مبنى محافظة نينوى دون معرفة الاسباب".

واضاف، ان "الحريق اسفر عن&

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