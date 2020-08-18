على الكاظمي اخراج القوات الاميركية التي استباحت سيادة العراق

2020/08/18 | 22:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الوسوم العراقية التي وصلت الترند اليوم الثلاثاء وسك ( #واشنطن) الذي اشترك فيه مغردون من دول عربية اخرى غير العراق، حيث خصص العراقيون هذا الوسم لمغ...

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