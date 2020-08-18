2020/08/18 | 22:03 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحريري بعد الحكم في قضية اغتيال والده: لن نستكين حتى يُنفذ القصاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري بعد الحكم في قضية اغتيال والده: لن نستكين حتى يُنفذ القصاص) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري بعد الحكم في قضية اغتيال والده: لن نستكين حتى يُنفذ القصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).