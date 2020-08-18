مكافحة الارهاب يعلن عن مقتل ١٠ عناصر من داعـش بعملية عسكرية في مخمور

2020/08/18 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ١٠ عناصر من فلول عصابات داعـش الارهابية وتدمير ٩ كهوف ومستودع للأغذية والأدوية خلال عملية عسكرية نوعية في مخمور.وقال الجهاز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب …

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