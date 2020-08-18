سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا

2020/08/18 | 22:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور.كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض […]

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