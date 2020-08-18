سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا

2020/08/18 | 22:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).