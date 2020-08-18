الكاظمي: لست ساعي بريد بين طهران وواشنطن والذي يهمني هو العراق

2020/08/18 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ان زيارته الى واشنطن ستركز على مصالح العراق وأمنة القومي، وأنها ستخلو من نقل رسائل من طهران، قائلاً، نحن لا نلعب دور ساعي البريد بين الدول.

الكاظمي وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أكد ان العراق لايزال بحاجة إلى مساعدة واشنطن في مستويات مختلفة، كاشفا عن اتخاذ إجراءات أمنية رفيعة لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف ردا على إطلاق الصواريخ المتكرر.

وأضاف رئيس الوزراء أن إدارته ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن مع شن الجماعات المسلحة هجمات شبه يومية في مناطق متفرقة من العراق.

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