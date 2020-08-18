“بذرة”: حملة شبابية في محافظة عراقية تحقق رزقاً لــ15 عائلة كل اسبوع بــ”معجزة اقتصادية”!

2020/08/18 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في بادرة شبابية مميزة، يقوم الشاب الانباري محمد ديلان وهو مؤسس مؤسسة شبابية تدعى”وصل تصل الإنسانية”، بتنفيذ مشروع انساني واقتصادي مثمر بنفس الوقت يتسهدف عوائل ضحايا الحرب من أهالي الشهداء والمفقودين بمحافظة الانبار في جميع اقضيتها ونواحيها ومناطقها الأخرى .ديلان اطلق نشاط مؤسسته بعد العودة من النزوح جراء دخول تنظيم […]

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