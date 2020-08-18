برشلونة يتوصل الى اتفاق مع كومان وينهي عقد ابيدال

2020/08/18 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن وفدا من برشلونة الإسباني سافر، امس الاثنين إلى هولندا، ونجح في إنهاء التعاقد مع رونالد كومان لتولي منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لكيكي سيتين، المقال.وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من هزيمة الفريق “المذلة” بدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-8.وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، […]

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