2020/08/18 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس اللبناني يبرئ الأسلحة من إنفجار مرفأ بيروت المحكمة الخاصة بلبنان: لا دور لحزب الله وسوريا في إغتيال الحريري امستردام – الزمان بيروت- وجدان شبارو قال قاض بالمحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ، الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية، أو على أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الخاصة بلبنان: لا دور لحزب الله وسوريا في إغتيال الحريري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الخاصة بلبنان: لا دور لحزب الله وسوريا في إغتيال الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).