2020/08/18 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرّسي يدعو لعدم التجاوز على البروتوكولات الصحية أثناء عاشوراء تصاعد جديد بإصابات كورونا وبغداد تتصدّر المشهد بغداد – قصي منذر ارتفع اعداد الاصابات بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات بحسب الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة والبيئة امس، فقد تم تسجيل 4576 اصابة تصدرتها الاصابات في بغداد بواقع 645 اصابة والسليمانية وكربلاء وواسط ودهوك […]

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