مليون يورو قيمة رحيل كومان من هولندا.. تعرف على تفاصيل عقده مع برشلونة

2020/08/18 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وصل المدير الفني الهولندي رونالد كومان إلى مدينة برشلونة، من أجل توقيع عقود توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكاتالوني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكومان، سبق له أن ارتدى قميص البرسا في فترة ذهبية، قاد خلالها الفريق إلى التتويج بأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، عام 1992.

وبحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، المقربة من البيت الكاتالوني، ظهر أن 71% من الجماهير، غير موافقة على تولي المدرب الهولندي، منصب المدير الفني الجديد، لكن الأمر أصبح غير قابل للنقاش، إذ يتم إعلانه مدربًا للبرسا خلال ساعات قليلة.

وكشفت صحيفة تيليجراف الهولندية، عن أن:" كومان سيتولى تدريب برشلونة، لمدة موسمين فقط.

وأكدت تقارير صحفية عدة، أن:" كل الطاقم التدريبي المساعد له، سيكون من العناصر نفسها التي تواجدت معه في الجهاز الفني للمنتخب الهولندي".

بينما يسعى برشلونة إلى البحث عن حل ودي مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وإلا عليه أن يدفع مليون يورو، قيمة تعويض رحيل كومان عن منصبه.

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