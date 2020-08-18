2020/08/18 | 22:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بسقوط صاروخين ضمن محيط مطار بغداد غرب العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخين على محيط مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخين على محيط مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).