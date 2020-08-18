النواب الكويتيون يعلنون موقفهم من التطبيع مع الكيان الصهيوني

2020/08/18 | 22:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدر 37 نائبا كويتيا اليوم الثلاثاء بيانا أكدوا فيه، على موقف دولة الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل.وجاء في البيان خلال اجتماع “مجلس الأمة”: “الشعب لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى”.وأضاف: “سيبقى الشعب يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على […]

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