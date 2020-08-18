اتحاد بناء الأجسام يطالب بفتح الصالات الأهلية

2020/08/18 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام وزارة الشباب والرياضة من خلال دائرة التربية البدنية من اجل اعادة فتح الصالات الاهلية .

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