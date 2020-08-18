امنية واسط تعلن شمول الشهداء والجرحى من الاجهزة الامنية بتوزيع الاراضي

2020/08/18 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ واسط اعلنت اللجنة الامنية في محافظة واسط، الثلاثاء، شمول الشهداء والجرحى في الاجهزة الامنية بتوزيع قطع الارضي للوجبة الاولى.وذكر بيان للمحافظة تلقته /المعلومة/، ان “اللجنة الأمنية العليا عقدت اجتماعا برئاسة محافظ واسط محمد جميل المياحي اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 2020/8/18، وصدر عن الاجتماع عدة توصيات مهمة”.واكد المحافظ انه “تمت المصادقة على الخطة […]

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