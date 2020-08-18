الشهيد شباضة ومعنى المبدئية... - أحمد بيان

2020/08/18 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان استشهد المناضل عبد الحق شباضة بسبب مبدئيته.



استشهد بسبب وضوحه الإيديولوجي والسياسي.



استشهد بسبب حبه الكبير لقضية شعبه.



استشهد بسبب إجرام النظام...كان الشهيد شباضة محكوما بسنة واحدة سجنا.



لكنه لم يتخلف عن معركة رفاقه، إضراب لامحدود عن الطعام.



بل واصلها حتى الاستشهاد يوم 19 غشت 1989.



ووفاء لمعركة الشهيد البطولية، أذكر برحيل رفيقه حسن العلمي البوطي (21 فبراير 2019) الذي واصل الى جانبه المعركة وأد ......





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