الأبحاث الجامعية ومعضلة الحرية - سامي الذيب

2020/08/18 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب انقل لكم حوار دار بين وبين طالب جامعي وافق على نشره على أن لا اذكر اسمه ولا بلده، لعل فيه بعض الفائدة---*الطالبتحية طيبة إليكم أستاذ سامي عوض الذيب،أنا من ...



، وأنا طالب بسلك الدكتوراه أشتغل حول موضوع: آليات التفسير والتأويل الكلاسيكي، وذلك وفق مقاربات معاصرة، فينومينولوجية وهيرمينوطيقية، وأنا مهتم بكتابكم حول الناسخ والمنسوخ.



وأتمنى أن يتطوّر بيننا النقاش إن كان لك متسع من الوقت.



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