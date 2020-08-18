2020/08/18 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية العليا في محافظة واسط، شمول الشهداء من الأجهزة الأمنية لقيادة الشرطة بتوزيع قطع الأراضي في الوجبة الأولى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول الشهداء من الأجهزة الأمنية بتوزيع الأراضي في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول الشهداء من الأجهزة الأمنية بتوزيع الأراضي في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).