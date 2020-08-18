2020/08/18 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق طبي في الكوت يجري عملية ناجحة لزرع جهاز منظم ضربات القلب لمريض في الثمانين من العمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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