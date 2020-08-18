2020/08/18 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة الانقاذ والتنمية: فوجئنا بغياب تمثيل المكون السني في المناصب الرئيسة بمفوضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة الانقاذ والتنمية: فوجئنا بغياب تمثيل المكون السني في المناصب الرئيسة بمفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة الانقاذ والتنمية: فوجئنا بغياب تمثيل المكون السني في المناصب الرئيسة بمفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).