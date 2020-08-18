تزامن مع توجه الكاظمي لواشنطن.. سقوط صاروخ على مطار بغداد

2020/08/18 | 23:32 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخ مساء الثلاثاء في محيط مطار بغداد حيث يتمركز جنود أميركيون، وذلك في اليوم الذي يصل فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وجاء في بيان لخلية

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