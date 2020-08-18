2020/08/18 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري – اكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت الثلاثاء ان رئاسة المجلس بصدد دعوة أعضاء المجلس لجلسة اعتيادية نهاية الأسبوع المقبل مشيرة ان جدول الاجتماع سيتضمن مناقشة عامة بشان قانون الانتخابات وادراج بعض مشاريع القوانيين .وقالت جودت في تصريح صحفي، ان ” رئاسة مجلس النواب عازمة على دعوة أعضاء مجلس النواب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف النصر: رئاسة البرلمان عازمة لدعوة النواب إلى جلسة نهاية الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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