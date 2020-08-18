من ھو كومان مدرب برشلونة الجدید؟

2020/08/18 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود المدرب الهولندي ، رونالد كومان، فريق برشلونة الاسباني من مقعد المدير الفني بداية من الموسم القادم2020 – 2021 و حتى موسمين بموجب العقد الذي سيوقعهمع إدارة البارسا في الأيام القليلة المقبلة.

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