غداً .. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في مالي

2020/08/18 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، غدا الأربعاء، لبحث الوضع في مالي، التي تشهد انقلابا عسكريا نفذه عسكريون، اليوم الثلاثاء.

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