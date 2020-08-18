2020/08/18 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يؤكد خلال زيارة قسم ومركز شرطة ومكتب اجرام المحمودية اهمية تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الانساني معهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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