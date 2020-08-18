مرة اخرى ... أنصاريات ...البدايات .. وداعا بغداد واربيل محطة أنطلاقنا الأولى بالجبل - ناظم ختاري

2020/08/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_ختاري مرة اخرى ...



أنصاريات إلحاقا بالحلقات التي كتبتها والتي كنت أنشرها تحت هذا الأسم ابتداءا من نهاية عام 2011 وجدت من المفيد العودة إلى الوراء وتدوين بعض ما لم يجر التطرق إليه من قبل ، حول تشكيل مجموعة أنصارية في هضبة ختارة ودوغات وثم محطات الالتحاق المتعددة بأول قاعدة انصارية في ناوه زه نك في عام 1978 .



البدايات ..



وداعا بغداد واربيل محطة أنطلاقنا الأولى بالجبل الجدير قوله هنا ، إن بغدا ......





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