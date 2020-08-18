يوم أول (جاك بريفير) - جمال الدين العمارتي

2020/08/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الدين_العمارتي ----------------------ملاءات بيضاء داخل دولابملاءات حمراء داخل سريرطفل داخل أمهأمه داخل الآلامالأب داخل الممر الممر داخل البيتالبيت داخل المدينةالمدينة داخل الليل الموت داخل صيحةوالطفل داخل الحياة------------------------------ترجمة جمال الدين العمارتي ......





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